André-Pierre Gignac sélectionné pour les JO ?

L'attaquant des Tigres de Monterrey aurait été inscrit sur la liste élargie de Sylvain Ripoll et pourrait donc participer aux Jeux Olympiques.

Pourrions-nous assister cette fois à une magnifique histoire entre André-Pierre Gignac et l'équipe de France ? Cinq ans après son poteau en finale de l'Euro face au Portugal, l'attaquant tricolore pourrait prendre part aux Jeux Olympiques cet été, du côté de Tokyo.

Selon les informations de Canal Plus et de L'Equipe, le buteur de Tigres de Monterrey, au Mexique, figurerait sur la liste élargie transmise par Sylvain Ripoll au CNOSF.

Pour rappel, la liste devra être composée de joueurs de moins de 23 ans (nés en 1997 ou plus au vu du report d'un an de la compétition) plus trois jokers. S'il devait être sélectionné, l'ancien marseillais serait évidemment de ceux-là.

Héros malheureux de la finale de 2016, Gignac compte sept buts en 36 sélections, mais n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis l'automne 2016 et une victoire aux Pays-Bas. Peu probable, donc, de le voir dans la liste de 26 joueurs appelés pour l'Euro, qui débutera dans tout juste un mois. Il pourrait donc avoir l'opportunité de briller à nouveau sous le maillot français un peu plus tard dans l'été.

L'actuel sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll, qui dirigera la sélection olympique au Japon, était entraîneur adjoint du côté de Lorient du temps où Gignac s'y révélait comme l'un des meilleurs buteurs du championnat de France.

Depuis six ans qu'il est parti au Mexique, Gignac est devenu une véritable star des Tigres (où il s'apprête à accueillir Florian Thauvin la saison prochaine) et a remporté de nombreux titres. Cet hiver, il a notamment disputé une finale de Mondial des clubs face au Bayern, après avoir inscrit le but de la victoire en demies face à Palmeiras.

Autre atout dans la manche de l'avant-centre passé également par Toulouse : son club pourrait être plus enclin à le libérer pour le tournoi en plein mois d'août.

Pour rappel, les Bleuets ont validé leur billet pour Tokyo grâce à leur bon parcours lors de l'Euro Espoirs en juin 2019 avec une élimination au stade des demi-finales face à l'Espagne. C'est la première fois que l'équipe de France participera aux Jeux Olympiques en football masculin depuis l'édition de 1996 à Atlanta, avec une défaite en prolongations... face au Portugal.