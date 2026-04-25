André Onana encourt plusieurs années de suspension

André Onana fait l’objet de vives critiques de la part de la Fédération camerounaise de football, selon plusieurs médias étrangers. L’ancien gardien de but de l’Ajax a lancé de graves accusations, provoquant la colère du président Samuel Eto’o.

Ce contentieux s’inscrit dans une crise plus longue : avant la Coupe du monde 2022, le gardien expérimenté s’était déjà opposé à l’ancien sélectionneur Rigobert Song au sujet du style de jeu de l’équipe.

Bien qu’il eût été écarté à l’époque, il a ensuite réintégré l’équipe nationale. Cependant, l’année dernière, le gardien a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant que les joueurs n’avaient pas perçu les primes promises pour leurs performances en sélection. Cette révélation a de nouveau provoqué un tollé.

« Ils ne nous versent pas nos primes », a-t-il dénoncé. « Ils disent que cet argent servira au développement du football national, mais nous doutons de la façon dont il est réellement utilisé. »

Ces propos ont provoqué la colère du président Eto’o, qui a obtenu l’exclusion du gardien de la sélection pour la Coupe d’Afrique des nations en début d’année, puis lors de la dernière trêve internationale.

Selon le DiarioAS, qui cite des sources camerounaises, le gardien risquerait même plusieurs années de suspension. La décision sera prise lors de la prochaine assemblée générale de la Fédération camerounaise de football.

Sa carrière internationale, pour l’instant, s’arrête donc à 53 sélections. Âgé de 30 ans, le gardien évolue actuellement à Trabzonspor, où il est prêté par Manchester United, après avoir porté les couleurs de l’Inter et de l’Ajax.