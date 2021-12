L'ancien Rennais Sacha Boey revient sur son transfert à Galatasaray

Sacha Boey est un garçon comblé. Un peu plus de quatre mois après son arrivée en Turquie, l'ancien Rennais s'est confié sur les raisons qui l'ont amené à rejoindre Galatasaray (contrat jusqu'en 2024) plutôt que le Celtic.

Dans un entretien diffusé sur le compte Instagram du média VISTA, le latéral droit est revenu sur son choix de s'engager pour le club turc qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

« Pourquoi j'ai pas choisi le Celtic ? Tu vois où on est là ? On est dans le plus grand club de Turquie, l'ambiance, les supporters, tout est grand ici… Quand on m'a parlé de Galatasaray, ça m'a parlé directement, pour tout ce que je viens de dire, explique Sacha Boey. Quand je suis arrivé, j'ai vu les gens, les journalistes, j'étais comme une rock star. Je me suis dit qu'il s'était trompé de joueur (rires). »

Dans cette même interview, il revient aussi sur un moment marquant qui a suivi son arrivée sur le rives du Bosphore. « Mon premier match, on joue contre une équipe écossaise. À la 60e minute, je marque (n.d.l.r. : lors du troisième tour de qualification contre St Johnstone). C'était la folie dans ma tête, je n'entendais rien. Comme si j'étais dans une bulle. Je sentais mon corps mais c'est comme si mon esprit n'était plus là », se souvient-il pour expliquer l'atmosphère qui règne dans le Nef Stadium.

Après une blessure à l'ischio-jambier, Sacha Boey devrait retrouver les terrains en début d'année et les chaudes ambiances européennes le 10 mars pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.