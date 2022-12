Un ancien joueur de l'équipe de France défend Mbappé après sa prestation contre l'Angleterre

Si la presse juge moyennement la prestation de Mbappé face à l'Angleterre, Sabri Lamouchi estime pour sa part qu'il a fait un bon match.

L'équipe de France s'est qualifiée dans la douleur pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en battant l'Angleterre sur le score de 2 buts à 1.

Une performance moyenne selon la presse

Annoncé comme le joueur devant faire la différence face aux Anglais, Kylian Mbappé n'a pas marqué et sa prestation a été jugée moyenne par la presse française. Il a ainsi reçu la note de 4,7 dans La Provence, de 5/10 dans L'Equipe et de 6/10 dans Le Parisien.

« Il n'a pas fait de différence en première période. Au départ de l'action qui amène l'ouverture du score. Il perd son premier face-à-face avec Walker (33e). Un tir en pivot dans la surface au-dessus (39e). Il prend enfin de vitesse Walker mais son centre ne trouve personne (56e). Plus de mal que d'habitude sur son côté », peut-on lire dans les colonnes de L'Equipe à propos du match de Mbappé.

Lamouchi loue l’altruisme de Mbappé

Mais pour l'ancien joueur de l'équipe de France, Sabri Lamouchi (12 sélections et 1 but entre 1996 et 2001), Kylian Mbappé a réalisé un grand match comme il l'a confié à L'Equipe : « Je l'ai trouvé très altruiste. Ce qui m'a séduit, c'est qu'il a joué très simplement. Walker était sur lui, et il lui a passé une énorme accélération (56e), mais il a été bloqué le plus souvent, notamment parce que (Jordan) Henderson venait faire une prise à deux. Parfois, Saka s'y mettait en même temps. Mais il a profité de la crainte des Anglais pour faire jouer les autres. Il a trouvé des solutions : cela a permis à (Adrien) Rabiot de plonger dans son dos, à Griezmann d'être libre entre les lignes. »

« Sa fin de match a été précieuse : il a su garder le ballon, temporiser, obtenir des fautes », a ajouté l'ancien joueur d'Alès, d'Auxerre, de Monaco ou encore de l'Inter Milan.

Si on regarde les statistiques du match, on remarque en effet que Mbappé a réussi 89% de ses passes lors du quart de finale, soit le deuxième plus haut total pour un joueur de l'équipe de France face à l'Angleterre.