Ancelotti, son plan contre les blessures au Real

Le nouveau boss du Real Madrid a un plan infaillible pour réduire les blessures au sein du club merengue.

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne perd pas de temps à planifier la saison à venir et il a mos en place des changements physiques avec l'entraîneur de conditionnement Antonio Pintus en Sardaigne.

L'entraînement de pré-saison pour Los Blancos commencera le 5 juillet et les joueurs peuvent s'attendre à voir leur charge de travail de préparation doublée alors que le staff d'entraîneurs cherche à améliorer les performances et à réduire les blessures, ce qui était un talon d'Achille pour l'équipe en 2020/21

Le principe de base du plan est simple. L'idée est que plus de travail préparatoire équivaut à de meilleurs performances sur le terrain et moins de temps dans la salle de traitement. L'objectif, selon une indiscrétion de Marca, est de tirer le meilleur parti de chaque joueur avant une saison où, comme toujours, le club devra travailler sur tous les fronts.

Ceci est particulièrement important pour 2021/22 car, en raison de la situation économique, peu de changements de joueurs sont attendus.

Par conséquent, l'amélioration doit venir en tirant le meilleur parti des ressources déjà disponibles. La presse espagnole affirme que le plan sera exigeant et ne laissera aucune place aux excuses ou à la complaisance.

Chaque joueur devra réaliser son potentiel en tant qu'athlète. Comme d'habitude, les joueurs auront des plans individualisés, mais les attentes et la charge de travail seront élevées pour tout le monde. Ni le statut ni la réputation n'excuseront un joueur de ne pas répondre aux nouvelles exigences plus élevées. On parle même déjà de contrôles quotidiens pour chaque élément.