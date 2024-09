Ancelotti rétablit la vérité sur Mbappé

Carlo Ancelotti a donné son avis sur l'effondrement tardif de son équipe lors de sa conférence de presse d'après-match, selon MD.

Le Real Madrid a survécu à une frayeur tardive mardi pour vaincre Alaves au Santiago Bernabeu. Les champions en titre de la Liga avaient pris trois buts d'avance, mais deux buts tardifs des visiteurs ont rendu les choses très nerveuses - mais pas suffisamment pour forcer un match nul.

"C'est le football. Une erreur suffit pour donner confiance à l'équipe adverse. C'est ce qui arrive et ce qui arrivera souvent dans le football. Nous ne voulons pas que cela arrive mais c'est possible. Dans les 60 minutes qui ont précédé, nous avons très bien joué."

Ancelotti a été vu en train de discuter assez furieusement avec l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz après le coup de sifflet final, après que son équipe ait reçu six cartons jaunes au cours des 90 minutes. Il a donné son avis sur la situation lorsque les médias l'ont interrogé.

"Les règles ont changé et nous devons nous y habituer. « Nous avons reçu quatre ou cinq cartons jaunes pour avoir protesté et nous devons éviter cela. Nous devons nous adapter. »

Kylian Mbappé a demandé à être remplacé en fin de match, après avoir reçu un coup à la cuisse. Mario Cortegana, de l’Athletic, a annoncé qu’il passerait des tests dans les prochaines 24 heures, mais Ancelotti n’est pas inquiet.

« Il va bien. Il a un peu mal. Il a demandé le remplacement pour éviter des problèmes. Il va déjà très bien et nous aussi. L’équipe a cherché de nombreuses occasions de marquer et je pense que l’équipe s’améliore et c’est bien pour nous car le calendrier est très exigeant. Nous avons bien commencé après la trêve et nous voulons continuer. »

Le Real Madrid a encore trois matches à jouer avant la prochaine trêve internationale, il y aura donc une volonté d’avoir Mbappé disponible pour ces prochains matches. Ancelotti voudra s’assurer qu’il soit en forme, même si cela ne pourra être confirmé que plus tard dans la semaine.