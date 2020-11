Ancelotti réagit à la rumeur Isco

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours dans la presse britannique, n’est pas intéressé par le recrutement de l’international espagnol, Isco. C’est Carlo Ancelotti, le manager de l’équipe, qui l’a affirmé, ce jeudi en conférence de presse.

Questionné par les journalistes à propos de cette rumeur, le technicien italien a indiqué qu’il s’agissait de « conneries », inventées de toutes pièces.

Alors qu’il avait ramené James Rodriguez du Real lors du précédent mercato, « Il Mister » n’a donc aucune intention d’en faire de même avec Isco, un autre de ses anciens protégés merengue.

Isco n’est plus en odeur de sainteté du côté de Bernabeu. Depuis l’entame de la saison 2020/2021, il n’a joué que trois matches comme titulaires avec les champions d’ . Son temps de jeu n’est que le 14e de tout l’effectif merengue.

