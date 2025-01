Ancelotti plus optimiste que jamais

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a envoyé un message d'optimisme lors de sa première conférence de presse de 2025.

L'Italien a affirmé que son équipe n'aura pas besoin du même nombre de points que la saison dernière pour remporter la Liga.

L'entraîneur italien a été interrogé sur la baisse des résultats du FC Barcelone, qui n'a pris que 5 points sur les 21 derniers disponibles, après avoir débuté la saison en grande forme. Il a admis qu'il ne s'y attendait pas, mais a déclaré que le total de points nécessaires pour remporter la Liga serait inférieur cette saison.

"Personne ne s'y attendait, mais le niveau de compétitivité en Liga fait baisser légèrement le nombre de points nécessaires pour remporter le titre. Le fait que l'Atlético soit là génère également de l'incertitude et je pense qu'il faudra moins de 90 points pour être champion".

Ancelotti a refusé de se prononcer sur la crise du FC Barcelone, qui n'a pas inscrit Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième moitié de la saison. En ce qui concerne leurs rivaux pour le titre, il pense que l'Atlético Madrid se battra tout autant pour le titre de Liga.

"Aujourd'hui, ils ont les mêmes chances. Comme cela nous est arrivé en novembre, cela est arrivé à Barcelone en décembre. On passe par une période de baisse et ensuite on redevient compétitif comme avant. Barcelone et l'Atlético ont les mêmes chances de rivaliser en Liga que nous".

"Je ne connais pas le sujet en détail. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut respecter tous les clubs, les institutions et les règles. Mais je ne peux pas répondre, car je ne connais pas les détails exacts de l'affaire".

La saison dernière, les Blancos ont accumulé 95 points, l'un de leurs plus hauts niveaux depuis un certain temps, mais ils auraient pu l'emporter avec 86 points sur Barcelone, même si l'équation change évidemment dans les dernières semaines en fonction de la course serrée. Certes, le Real Madrid et Barcelone sont tous deux en retard par rapport à leur total de points de l'année dernière, même si l'Atlético en est désormais à 12 victoires consécutives.