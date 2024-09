Ancelotti, le nouveau coup de gueule

Le Real Madrid estime que les arbitres ne lui ont pas accordé la même attention après avoir reçu trois cartons jaunes supplémentaires contre Alaves.

Plus de la moitié des cartons jaunes qu'il a reçus l'ont été à cause de protestations.

L'été dernier, la commission d'arbitrage a instauré une nouvelle règle selon laquelle seul le capitaine pouvait parler à l'arbitre des décisions prises et que tout signe de contestation, y compris les gestes, serait puni d'un carton jaune.

C'est une règle à laquelle les Merengues ont du mal à s'adapter, avec 9 de leurs 15 cartons jaunes provenant de protestations et 6 de leurs 8 derniers cartons jaunes pour la même raison. Pour couronner le tout, les rivaux du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid n'ont reçu qu'un seul carton jaune pour contestation à eux deux.

Si Vinicius Junior a eu la chance d'échapper à un deuxième carton jaune mardi pour avoir ri au nez du quatrième arbitre et avoir ensuite applaudi de manière sarcastique la décision de l'arbitre d'ajouter 6 minutes de temps additionnel, Lucas Vazquez a estimé qu'ils étaient traités durement.

« Je pense qu’ils sont très durs. Aujourd’hui, ce que fait Fede est anecdotique, je pense que ce qu’il fait à la troisième minute ne justifie pas le carton. L’autre jour, le truc de Kylian était très doux. Nous comprenons que les arbitres veulent arrêter un peu les gémissements, mais je pense qu’il faut trouver un juste milieu », a-t-il déclaré à Marca.

« Tout le monde sur le terrain va très vite, et nous devons comprendre le joueur et baisser un peu la barre. Dans ces deux matchs, les protestations ont été plus sanctionnées que les coups de pied. Nous avons eu deux cartons sans avoir commis une seule faute et avec 10 fautes, ils n’ont pas eu un seul carton. Je pense que c’est quelque chose à surveiller, mais je comprends que tout va s’améliorer. »

De son côté, l’entraîneur Carlo Ancelotti a critiqué ses joueurs, même s’il a remis en question la décision de l’arbitre d’avertir Luka Modric, qui en tant que capitaine pourrait ouvrir un dialogue avec lui.

« Nous devons nous habituer à la nouvelle règle et rien de plus. Nous devons arrêter les protestations et c’est tout. "Que ce soit juste ou injuste, nous devons nous adapter aux nouvelles règles. Je lui ai dit que les cartons jaunes qu'il a reçus pour les protestations me semblent exagérés, rien de plus."

"Maintenant, je dois faire ma part pour éviter cela, rien de plus. Pas de problème. Nous devons évaluer la question des cartons jaunes à cause des protestations et nous le ferons entre nous. Mais il a donné un carton jaune au capitaine, Modric, qui peut parler."