Ancelotti lâche un gros indice sur Mbappé

Le plus grand débat au Real est la façon dont Vinicius Junior et Kylian Mbappé vont s'intégrer, tous deux préférant évoluer sur le côté gauche.

L'entraîneur Carlo Ancelotti a donné plus d'indices sur la façon dont les choses pourraient se passer après leur dernier match amical de pré-saison.

Les Blancos ont terminé leur tournée américaine par une victoire 2-1 contre Chelsea, après des défaites contre l'AC Milan et Manchester City, grâce à des buts de Lucas Vazquez et Brahim Diaz. Ancelotti a déclaré à Diario AS qu'il était surtout préoccupé par la condition physique.

"Les résultats ne m'inquiètent pas du tout. La bonne nouvelle est que les joueurs qui sont ici ont montré une très bonne condition physique, ils sont prêts à bien se préparer pour la Supercoupe. Voyons comment les absents reviennent. Ils ont travaillé à la maison et j'espère qu'ils arriveront en bonne condition. Et si ce n'est pas le cas, alors tout le monde reste sur le banc, il n'y a pas de problème (rires)."

Il a également été interrogé sur la meilleure position de Vinicius avant la saison à venir. Contre Chelsea, il a débuté devant avec Rodrygo Goes et Brahim.

« Aujourd’hui, nous avons commencé avec Brahim au milieu, Rodrygo à droite et Vini à gauche, à l’extérieur. Souvent, Brahim est allé à droite, Vinicius à l’intérieur, Rodrygo à gauche… La mobilité est très importante, avec la qualité des hommes que nous avons, ils ne devraient pas avoir une position fixe tout le match. L’important est que lorsque nous n’avons pas le ballon, celui qui joue à droite doit travailler à droite. Et celui qui est au milieu aide les milieux de terrain. Avec le ballon, la mobilité est essentielle. Si vous fixez votre position avec le ballon, c’est beaucoup plus facile pour l’adversaire. »

Jude Bellingham a quant à lui été utilisé à différents postes la saison dernière, mais Ancelotti continue d’affirmer que l’Anglais jouera près du but.

« Il continuera à jouer devant, lorsque nous aurons le ballon ; quand il ne le fera pas, il devra défendre. Comme tout le monde. J’espère que tout le monde le fera. »

Cela implique que Rodrygo et Brahim passeront probablement beaucoup plus de temps sur le banc, ou que les Blancos seront très offensifs. En ce qui concerne Mbappé et Vinicius, Rodrygo a montré la saison dernière lors de leur affrontement contre Manchester City que le fait d'avoir deux joueurs évoluant dans des zones similaires peut fonctionner, même si Vinicius a dû se déplacer davantage vers l'intérieur. Il semble que cela pourrait être la réponse aux nombreuses questions qu'Ancelotti a reçues.