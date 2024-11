Ancelotti fait une révélation choquante sur Vinicius !

Real Madrid vs Milan AC

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a révélé que le joueur vedette Vinicius Junior était affecté par la tragédie de la tempête DANA

Le Brésilien n'aurait accordé que peu d'attention au résultat du Ballon d'Or, qui a dominé les gros titres jusqu'à mercredi dernier.

Avant le choc contre l'AC Milan en Ligue des Champions, Ancelotti a indiqué qu'il essaierait de faire la conférence de presse la plus courte possible car il ne pensait pas qu'il était approprié de parler de football.

La journaliste brésilienne Tatiana Mantovani de TNT Sports Brasil s'est excusée d'avoir posé la question, mais après que la réaction de Vinicius au Ballon d'Or ait fait la une des journaux la semaine dernière, elle a déclaré qu'elle était obligée de s'enquérir de son état émotionnel.

"Vinicius est triste, comme nous, mais pas à cause du Ballon d'Or, mais parce qu'il voit la situation à Valence."

Bien sûr, Ancelotti lui-même a remporté le Ballon d'Or du meilleur entraîneur.

"Je suis heureux, le Ballon d'Or est déjà passé et nous devons féliciter tous les gagnants", a-t-il déclaré à la presse.

« Ce fut une semaine difficile, car l’ambiance n’est pas normale. Mais pas à cause de ce qui s’est passé avec le Ballon d’Or. C’est arrivé et c’est tout. Félicitons les vainqueurs. La tristesse n’est pas là, mais à cause de ce qui se passe ici en Espagne. »

Ancelotti n’a pas dit grand-chose sur Vinicius.

« C’est normal. Il se rend compte de ce qui se passe. Heureusement, nous n’avons pas joué samedi et Vinicius s’est bien entraîné, comme tout le monde. »

Le Real Madrid a réagi avec fureur à l’absence de Vinicius pour le Ballon d’Or la semaine dernière, en décidant qu’aucun de ses nominés ne se rendrait au gala à Paris, alors qu’il avait initialement prévu d’y aller. Sujet brûlant la semaine dernière, depuis que la tempête DANA a frappé, l’absurdité de l’importance accordée à la récompense est devenue de plus en plus évidente face à un véritable problème.