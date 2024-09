Ancelotti en a marre de Vinicius, ça va trop loin

Atlético Madrid vs Real Madrid

Le Real Madrid était furieux contre les arbitres mardi soir, se sentant lésé par trois cartons jaunes distribués pour contestation.

De l'autre côté du clivage, il y avait tout autant d'indignation pour Endrick Felipe qui a évité un carton rouge pour avoir expulsé, et pour Vinicius Junior un deuxième carton jaune pour avoir répondu.

Après le match de mardi, Carlo Ancelotti a publiquement dit à ses joueurs qu'ils devaient arrêter de se plaindre, ce qui s'est produit pour la quatrième fois cette année civile. Il y a cependant un joueur en qui ils perdent confiance : Vinicius Junior. Le Brésilien a eu la chance d'éviter un deuxième carton jaune pour avoir protesté contre une décision d'ajouter six minutes de temps additionnel, en riant au visage du quatrième arbitre et en l'applaudissant de manière sarcastique.

Diario AS souligne que Vinicius a désormais 49 cartons jaunes dans sa carrière, mais qu'il n'a été expulsé que deux fois, une fois contre le Castilla et une fois contre Valence, qui a été annulée par une commission de discipline. Certains craignent que son humeur ira de nouveau au Metropolitano dimanche soir, dans une atmosphère très tendue.

Selon Sport, Ancelotti a essayé individuellement d'aider Vinicius à améliorer son comportement sur le terrain et lui a parlé en privé des risques qu'il encourt en protestant contre les arbitres. Son adjoint, Davide Ancelotti, a fait de même, mais rien de tout cela n'a eu beaucoup d'impact sur Vinicius, et calmer cette partie de son jeu est désormais considéré comme une cause perdue par l'équipe technique. Il a été rapporté à plusieurs reprises que ses coéquipiers sont également frustrés par ses facéties, craignant naturellement qu'il ait des ennuis à un moment donné.

Étant donné les abus dont Vinicius a été victime sur le terrain, il n'est pas surprenant qu'il ressente un sentiment d'injustice plus rapidement que les autres joueurs. Cependant, comme l'a fait remarquer Ancelotti, le joueur de 24 ans devra s'adapter, car peu importe ce qui s'est passé dans le passé, n'importe quel arbitre brandira un carton jaune pour des protestations répétées.