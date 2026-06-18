Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a confirmé que Neymar sera bien aligné samedi prochain pour le match face à Haïti, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Auriverdes visent un premier succès dans la Coupe du monde 2026, après un match nul encourageant 1-1 lors de la première journée.

Selon la chaîne brésilienne « Ge Globo », l’attaquant restera à New York pour poursuivre sa rééducation et ne voyagera pas à Philadelphie avec le groupe pour affronter Haïti.

L’attaquant poursuivra son programme de rééducation dans le New Jersey et ne prendra donc pas part à la deuxième sortie des Auriverdes dans le groupe C du Mondial.

L’attaquant se consacre actuellement à la dernière phase de sa convalescence, avec deux séances d’entraînement quotidiennes.

La commission technique, soucieuse de ne pas précipiter son retour, garde le cap sur la prudence pour ne pas compromettre sa guérison ; sa présence contre l’Écosse demeure donc incertaine.