Ancelotti cash sur ses joueurs, la grosse polémique

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été relativement détendu quant aux sifflets de ses joueurs par leurs propres supporters jeudi soir

Les supporters ont clairement exprimé leur frustration après leur défaite 5-2 contre Barcelone. Les Blancos ont gagné 5-2 en prolongation contre le Celta Vigo, mais cela n'a pas convaincu le Bernabeu.

Le nom d'Ancelotti lui-même a été sifflé avant le match, et Vinicius Junior et Lucas Vazquez ont également eu droit à quelques sifflets à certains moments du match. Pendant ce temps, l'annonce du nom de Ferland Mendy a provoqué les sifflets les plus assourdissants, tout comme Aurélien Tchouameni, qui a été sifflé à chaque fois qu'il touchait le ballon.

"Le Bernabeu a sifflé en guise d'avertissement et quand le match s'est compliqué, ils ont poussé. Quand le Bernabeu arrête de faire du bruit, c'est spécial pour nous."

"C'est un signal d'alarme des supporters aux joueurs et à l'entraîneur. Je trouve cela acceptable compte tenu de ce qui s'est passé contre Barcelone. Après, l’équipe a bien réagi, surtout Tchouameni qui a fait un grand match », a expliqué Ancelotti.

Tchouameni a été pris pour cible

« Il a du caractère, il est revenu à son poste. Il a beaucoup aidé les défenseurs centraux défensivement. Il a bien pressé, bien soutenu », a notamment déclaré Ancelotti à propos de Tchouameni.

Le milieu de terrain français a publié sur son Instagram plus tard dans la soirée une photo avec la légende « Ce qui ne te tue pas… », une phrase généralement complétée par « te rend plus fort ».