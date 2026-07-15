Analyse arbitrale… Le joueur anglais méritait-il d'être expulsé à cause de Messi ?

La faute commise par le joueur anglais Elliot Anderson sur le capitaine argentin Lionel Messi, lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 disputée ce mercredi soir, a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. Une photo diffusée suggérait que le milieu de terrain anglais avait délibérément agressé la star du « tango ».

Toutefois, le site espagnol « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, affirme que l’image a été diffusée hors contexte : Anderson aurait d’abord joué le ballon, puis que son pied avait ensuite heurté le genou de Messi sous l’effet d’un élan naturel après avoir transmis le ballon, au moment où le capitaine argentin entrait dans la zone de mouvement du joueur anglais.

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Selon le site, l’action ne méritait pas un carton rouge, car le contact résultait simplement de la poursuite du mouvement après la passe, sans violence ni imprudence de la part du Britannique.

Rappelons qu’Anderson avait déjà été averti d’un carton jaune à la 37e minute suite à une autre intervention sur Messi, dans un match marqué par de nombreuses altercations et situations tendues entre les deux équipes.