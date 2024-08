Amrabat à Madrid, l'énorme coup

Villarreal vs Atlético Madrid

L'Atlético de Madrid n'est pas en mesure de recruter Conor Gallagher, suite à l'échec du transfert de Samu Omorodion à Chelsea.

Les dirigeants du club sont prêts à tout pour finaliser la transaction le plus rapidement possible, même s'ils devront attendre la vente de Joao Felix avant d'aller plus loin.

En attendant Gallagher, l'Atleti s'est vu offrir la possibilité de recruter un ancien milieu de terrain. Selon Footmercato (via MD), Sofyan Amrabat est une option pour renforcer le poste de pivot dans l'effectif de Diego Simeone.

Amrabat était dans le viseur de l'Atleti pendant l'hiver, mais il a fini par rejoindre Manchester United sous la forme d'un prêt de six mois. Il est de retour à la Fiorentina et aura la possibilité de partir, si l'occasion se présente.

L'Atlético de Madrid pourrait envisager l'option Amrabat plus tard dans le mois, mais pour l'instant, il mise tout sur Gallagher. Cependant, ils dépendent d'une grosse vente avant de réactiver l'accord. L'attente continue.