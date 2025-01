Amorim chez le psy ! Le coach mancunien trop souvent en colère

Amorim a montré beaucoup de caractère lors de ses débuts décevants à Manchester United, mais des rapports suggèrent que la colère n'est pas nouvelle.

Manchester United a recruté Amorim comme choix pour succéder à Erik ten Hag après que les Red Devils aient connu l'un de leurs pires débuts de saison en Premier League. Bien que l'ancien entraîneur du Sporting ait eu quelques bons résultats, les 20 fois champions de Premier League n'ont pas été très convaincants et la colère et la déception d'Amorim ont été évidentes.

Amorim a été très, peut-être trop, loquace sur les difficultés de Manchester United en affirmant que son équipe était « la pire » de l'histoire du club. Les Red Devils ont perdu 3-1 contre Brighton plus tôt cette semaine et Amorim aurait fait la sourde oreille aux joueurs et aurait même cassé une télévision pendant sa diatribe. Le Telegraph a maintenant révélé que les problèmes de colère de l'entraîneur portugais ne sont pas nouveaux et qu'il a également suivi une thérapie pour gérer sa colère. Cependant, son ami d’enfance et ancien coéquipier Bruno Simao a révélé que malgré ses « explosions », il n’a jamais semblé perdre son « sang-froid ».

S’adressant au Telegraph, Simao a déclaré : « Honnêtement, je n’ai jamais eu l’impression qu’il avait du mal à contrôler ses nerfs.

« Au début de sa carrière, il était très émotif – il explosait beaucoup, mais pas de manière négative, pas avec les joueurs, mais dans le feu de l’action et tout ça. Mais j’ai toujours pensé qu’il avait une base mentale et psychologique solide. Et c’est pourquoi j’ai toujours dit que ses capacités de communication étaient incroyables. Il connaît chaque instant du jeu, il sait comment entrer dans la tête du joueur et gagner la confiance du groupe. »

« Il est si strict que le jour où j’ai raté une séance d’entraînement, j’étais fini – je ne jouerais plus sous ses ordres. La seule raison pour laquelle je n’ai pas été licencié, c’est parce que les autres joueurs ont changé d’avis. Ensuite, j'ai discuté avec lui et je lui ai tout expliqué, mais dans sa rigueur, quel que soit le degré d'amitié, quel que soit l'endroit où j'ai joué ou quoi que ce soit, pour lui, il n'y a pas de noms, pas de données, pas de statut. Tout le monde est égal".

Malgré son emportement lors de la conférence de presse où il a qualifié son équipe de "pire Manchester United", Simao a affirmé que les commentaires visaient davantage à se mettre la pression qu'à "jeter les joueurs sous un bus".

Simao a ajouté : "Il y a clairement un plan derrière chaque phrase qu'il dit. Il ne jette pas les siens sous un bus en public. La déclaration du week-end dernier a servi à mettre encore plus de pression sur lui-même et sur l'équipe, tout cela parce qu'il sait que tout le monde peut donner plus. Cela a également servi de message au conseil d'administration, car il a un besoin urgent de recrutements. Et ce qui n'est pas moins important, cela a également fait écho à ce que pensent les fans".