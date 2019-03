Amical, Un France-Bolivie à Nantes le 2 juin prochain

Un match amical des Bleus est programmé le 2 juin prochain au Stade de la Beaujoire selon un communiqué de la FFF.

L’équipe de accueillera la au stade de la Beaujoire de , le dimanche 2 juin (21h00). Cette rencontre, une première entre les deux nations, servira de préparation aux joueurs de Didier Deschamps pour leurs matchs de qualification à l’UEFA prévus face à la (samedi 8 juin) et Andorre (mardi 11 juin).

Un match amical inédit

Les Bleus ont joué à neuf reprises à Nantes. La première fois en 1957 au stade Malakoff pour une victoire 8-0 contre l’ , la dernière en 2016 pour un succès 3-2 face au Cameroun comme le précise la FFF dans un communiqué ce jeud soir.

L'instance précise que la billetterie sera bientôt ouverte pour ce match. Les Bleus viennent d'enchaîner deux succès probants face à la Moldavie et l'Islande. Deux succès qui permettent aux hommes de Didier Deschamps de lancer l'année 2019 sur de bonnes bases. Avec 6 points pris en deux matches, les hommes de Deschamps se sont aussi rattrapés après leur élimination en Ligue des Nations.

Il convient maintenant de ne pas se reposer sur les acquis et garder le même état d'esprit jusqu'au rendez-vous de Konya (Turquie) en juin prochain. Pour l'instant, cela sent bon pour les Bleus. D'ailleurs, à la suite de cette trêve internationale réussie , Noël Le Graët a fait part de sa satisfaction. Le président de la Fédération française de football pense même déjà prolonger Didier Deschamps jusqu’en 2022. « Les critiques sont effacées par les matchs car les joueurs s’estiment. Humainement, c’est une sacrée équipe, avoue-t-il. J’ai passé du temps avec eux mais aussi avec d’autres équipes dans le passé, et eux sont courtois et bien élevés. Et ça se sent sur le terrain. », a considéré le boss de la FFF, satisfait.