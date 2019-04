Amical - Iniesta va retrouver Barcelone

Le Barça se rendra au Japon cet été, où il affrontera notamment le Vissel Kobe, club où évolue Andrès Iniesta depuis près d'un an.

Le Barça va croiser à nouveau la route de l'un de ses joueurs les plus emblématiques de cette dernière décennie. Alors qu'ils seront en tournée au au cours de leur préparation au mois de juillet, les Blaugrana y disputeront en effet deux rencontres amicales, la première le 23 juillet à Tokyo contre .

La deuxième quatre jours plus tard contre le Vissel Kobe. Un club où évolue depuis l'été dernier un certain Andrès Iniesta, parti de Catalogne pour aller terminer sa carrière dans l'Empire du soleil levant.

Le club de Kobe compte deux autres anciens de Barcelone dans ses rangs : David Villa et Sergi Gamper. Ces deux rencontres amicales sont organisées par le principal sponsort maillot du champion d' en titre : Rakuten, société de commerce en ligne japonaise.

Formé à la Masia, Andrès Iniesta a porté les couleurs de Barcelone pendant 16 ans et disputé 674 matches, de la période Ronaldinho à celle de la MSN en passant par les trois saisons sur le banc de Pep Guardiola - marquées par deux succès retentissants en . Au total, il cumule quatre C1, mais également neuf titres de champion d'Espagne et six coupes.