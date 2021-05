Amende record pour l'Inter Miami après le transfert de Matuidi

La franchise de David Beckham n'a pas respecté certaines règles de la MLS en termes de transfert, notamment au moment de faire venir Matuidi.

La MLS a infligé à l'Inter Miami des amendes totalisant plus de 2 millions de dollars (environ 1,6 million d'euros) après avoir jugé que le club avait violé les règles relatives aux effectifs.

Les signatures de Blaise Matuidi et Andres Reyes par l'Inter Miami, ainsi que la déclaration sous-évaluée des salaires de Leandro Gonzalez Pirez, Nicolas Figal et Julian Carranza ont mis le club en difficulté vis-à-vis de la ligue.

Cette décision intervient quelques semaines après que la ligue ait annoncé qu'elle enquêterait sur la conformité du roster 2020 du club, cette enquête ayant produit une amende historique pour le club dès sa deuxième année.

Les sanctions de l'Inter Miami découlent des signatures de Matuidi et Reyes, qui n'ont pas été caractérisées comme des joueurs désignés malgré le fait qu'elles auraient dû l'être en vertu des règles de roster de la MLS.

En conséquence, le club dépassait le seuil maximum de trois joueurs désignés (ayant le droit à des salaires plus élevés), Gonzalo Higuain, Rodolfo Pizarro et Matias Pellegrini occupant ces places.

En outre, le club a sous-estimé les salaires de Gonzalez Pirez, Figal et Carranza, bien que la ligue ait précisé qu'aucun des joueurs de l'Inter Miami ne faisait l'objet de l'enquête, n'avait commis d'infraction et n'était au courant des infractions commises par le club.

Le club a été frappé d'une amende de 2 millions de dollars, tandis qu'une amende de 250 000 dollars a été infligée à son propriétaire Jorge Mas. De plus, la ligue a imposé une réduction de 2 271 250 $ en dollars d'allocation pour les saisons 2022 et 2023. La MLS a déterminé qu'il n'y avait aucune faute de la part des propriétaires de l'Inter Miami, Marcelo Claure, Masayoshi Son, Jose Mas et David Beckham.

Paul McDonough, directeur des opérations et directeur sportif de l'Inter Miami la saison dernière, a été suspendu jusqu'à la fin de la saison 2022 de la MLS. McDonough avait depuis été engagé comme vice-président des opérations de football à Atlanta United, qui a annoncé peu après que la sanction a été rendue publique que les deux parties s'étaient séparées.

"L'intégrité de nos règles est sacro-sainte, et c'est un principe fondamental de notre ligue que nos clubs sont responsables du respect de tous les règlements de la ligue", a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber.

"Nos règles ne seront pas compromises. Ces sanctions reflètent la sévérité des violations commises par l'Inter Miami, et devraient encourager une coopération totale de toutes les parties dans les enquêtes futures, et serviront à dissuader les clubs de violer les règles de la liste."

"L'Inter Miami CF reconnaît que le club a violé les règles de la Major League Soccer en matière de roster lors de notre première saison", a pour sa part déclaré Mas dans un communiqué.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la MLS pour résoudre ces problèmes et avons apporté des changements importants à notre structure de gestion. Après notre saison inaugurale, nous avons examiné en profondeur notre groupe de direction des opérations de football et pris des décisions qui ont non seulement renforcé nos mesures internes, mais aussi mieux positionné pour construire une stratégie de compétition durable et à long terme avec l'embauche de Chris Henderson en tant que Chief Soccer Officer et directeur sportif en 2021.

"L'Inter Miami est un club ambitieux avec de grandes aspirations. Nous pensons que notre fanbase, notre marché et notre groupe de propriétaires nous propulsent pour devenir l'une des équipes de football les plus suivies au monde en Amérique du Nord. Nous nous engageons à soutenir notre équipe et à construire un roster dont nous sommes fiers."

Le club a déjà placé Matuidi parmi les joueurs désignés cette saison, il rejoint officiellement Higuain et Pizarro comme l'un des trois joueurs de marque du club au niveau du roster.