Alvaro Morata n’a qu’une destination en tête

Non conservé par la Juventus, l’attaquant international espagnol ne se voit pas jouer ailleurs qu’à l’Atlético Madrid la saison prochaine.

Alvaro Morata n’a d’autres plans que de poursuivre son parcours avec l'Atlético. Il a un contrat valide avec les Rojiblancos et il ne veut pas prendre des risques en cette année de Coupe du monde.

Álvaro Morata est toujours lié à l'Atlético de Madrid, il sait que c'est une année de Coupe du Monde et bien qu'il soit conscient de l'intérêt de plusieurs clubs pour acquérir ses services, il croit que la meilleure chose pour son avenir est de rester dans la capitale espagnole.

Même si la Juventus n’a pas encore fait de croix définitive sur l'international espagnol et que certains clubs anglais aient interrogé l'Atletico sur sa situation, GOAL peut confirmer que le désir de Morata est donc bien de rester avec les Colchoneros.

Un été long et un marché complexe

La décision finale sur l'avenir d'Alvaro est entre les mains de l'Atletico. Depuis les bureaux du Metropolitano, on sait que le mercato sera long et compliqué en termes de nouvelles signatures et de départs. Le club continue à batailler contre les restrictions liées au "fair-play financier". On travaille pour pouvoir réaliser une vente ces jours-ci. Et, en parallèle, on essaye de récupère un arrière droit en forme de prêt.

L'Atlético et l'entourage de Morata comprennent la complexité du marché et aussi la nécessité économique du club de rééquilibrer ses comptes et d'avoir une marge sur le plan économique. Si une grosse offre arrive, entre 30-35 millions d'euros, elle sera étudiée. Cependant, le conseil d'administration est convaincu que, compte tenu de l'état du marché et des contraintes actuelles, Morata est la meilleure option possible pour le rôle de pointe.

Morata veut rester

Ces derniers jours, les spéculations sur l'avenir de Morata se sont multipliées et se poursuivront. La seule chose qui est vraiment certaine, c'est que l'avant-centre de l'équipe nationale espagnole a été convoqué pour la reprise sous la direction de Diego Pablo Simeone. Et que, même s'il comprendrait que le club puisse le vendre s'il a besoin d'argent, Morata est convaincu : il veut rester à l'Atlético de Madrid.