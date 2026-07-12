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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Alvarez égale Maradona… et se rapproche du trône de Messi

Argentine vs Suisse
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J. Alvarez
L. Messi
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É.-U.
Angleterre

La star de l'Atlético de Madrid a inscrit un but d'une superbe frappe

Julian Álvarez a inscrit un record historique avec l'Argentine en Coupe du monde, en marquant le deuxième but lors de la victoire contre la Suisse (3-1) après prolongation, permettant ainsi au tenant du titre d'accéder aux demi-finales de la Coupe du monde 2026, ce dimanche matin.

Selon le site de statistiques « Opta », Álvarez porte ainsi son total à 5 buts en Coupe du monde, dont 4 inscrits en phase à élimination directe.

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Selon le site, l’attaquant a ainsi égalé le record de la légende Diego Maradona, devenant le deuxième meilleur buteur argentin en phase à élimination directe de la Coupe du monde, derrière Lionel Messi, auteur de 7 réalisations.

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Les Argentins ont ouvert le score par Alexis Mac Allister dès la 10^e minute, puis les Suisses ont égalisé par Dan Ndoye à la 67^e, envoyant le match en prolongation.

L’Argentine a finalement emporté la décision grâce à deux buts tardifs, signés Julián Álvarez (112^e) et Lautaro Martínez (120^e+1).


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