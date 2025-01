Dans la saga Alphonso Davies, les Blancos ont reçu un deuxième coup de pouce aujourd'hui.

Après les rumeurs selon lesquelles l'agent d'Alphonso Davies aurait ordonné la rédaction de contrats pour un transfert avec le Real Madrid, les Blancos ont reçu un deuxième coup de pouce aujourd'hui dans la longue saga des transferts. Nedal Huoseh devrait quitter la capitale bavaroise demain sans qu'un nouveau contrat ne soit conclu.

Arrivé pour des négociations la semaine dernière, BILD (via Diario AS) rapporte qu'aucun accord n'a été trouvé. Le Bayern a présenté une offre finale de 15 millions d'euros nets par an, plus une prime à la signature de 15 millions d'euros. Il existe néanmoins une différence d'environ 1 à 2 millions d'euros entre ce que l'agent de Davies demande et ce que le Bayern propose.

Ainsi, Huoseh devrait organiser des réunions avec Liverpool, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid afin de voir ce qu'ils peuvent apporter. L'offre du Bayern est meilleure que ce que les Blancos sont prêts à payer, mais si aucun accord n'est conclu avec le club actuel de Davies, le Real Madrid se soutiendra pour conclure un accord.

Naturellement, la Premier League mettra probablement plus d'argent sur la table pour Davies, et aucun de ces trois joueurs ne compte de joueurs que Davies estime ne pas pouvoir battre pour une place dans le onze de départ. Le Real Madrid avait misé sur Ferland Mendy, mais sa baisse de forme efface probablement tous les doutes quant à la possibilité pour Davies d'obtenir une place de titulaire au Santiago Bernabeu.