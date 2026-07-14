Alonso révèle pourquoi Liverpool l'a ignoré

Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea, a expliqué pourquoi il a opté pour les Blues plutôt que de retourner à Liverpool, où il a passé cinq ans et conquis la Ligue des champions en 2004-2005.

L’Espagnol a expliqué que sa décision de rejoindre le club londonien plutôt que son ancien club, Liverpool, était avant tout une question de « bon timing ». Ces déclarations, recueillies après ses premières séances d’entraînement la semaine dernière, font suite à sa nomination officielle en mai et éclairent les coulisses de son arrivée en Premier League.

Dans une interview exclusive accordée à « BBC Sport », on lui a demandé pourquoi il avait choisi Chelsea plutôt que Liverpool – qui avait limogé son entraîneur Arne Slot deux semaines seulement après l’arrivée d’Alonso dans l’ouest de Londres. Il a répondu : « C’est simplement une question de timing. Je suis ici aujourd’hui à Stamford Bridge pour relever ce grand défi ; Chelsea est l’un des plus grands clubs, et j’ai hâte de connaître le succès ici. »

Son nom avait souvent été évoqué pour prendre les commandes des Reds : il figurait parmi les principaux successeurs de Jürgen Klopp en 2024 et, plus récemment, lorsque la pression s’est accentuée sur Arne Slot. Beaucoup ont également fondé leur candidature à la tête de Liverpool sur sa capacité exceptionnelle à faire émerger les talents, citant en exemple les performances de haut niveau du duo Florian Wirtz et Jérémie Frimpong lorsqu’ils étaient sous ses ordres au Bayer Leverkusen, en Allemagne.

C’est toutefois à Chelsea que l’entraîneur espagnol a finalement atterri, où il s’est vu attribuer le titre de « directeur technique » au lieu de celui d’« entraîneur principal » que portaient ses prédécesseurs au sein du club. Quant à savoir si ce titre lui confère une autorité et des pouvoirs plus étendus, Alonso a précisé : « Ce qui me plaît, c’est le travail d’équipe ; nous sommes tous partenaires dans les décisions que nous prenons et nous en assumons ensemble la responsabilité. L’objectif final est clair pour moi, et c’est ainsi que les choses doivent être gérées. »

Il a conclu son intervention en affichant sa confiance dans l’avenir du club : « Nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie ; le potentiel est là, nous possédons déjà une base solide et une équipe de qualité. Il nous suffit maintenant de renforcer ce groupe de manière intelligente et de prendre les bonnes décisions. »

Il a par ailleurs souligné une entente totale avec la direction sportive, rappelant que la priorité reste la constitution d’un effectif équilibré, capable de former une équipe compétitive et solide qui ramènera les Blues sur les podiums.

Rappelons qu’Alonso avait quitté le Real Madrid en janvier dernier, après avoir cédé le titre de Supercoupe d’Espagne à Barcelone. Il espère désormais redonner de l’éclat à Chelsea, qui a terminé la saison passée à la dixième place et manquera donc les compétitions européennes l’an prochain.