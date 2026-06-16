Alonso pousserait Chelsea à recruter la star du Real Madrid

Le mercato estival ne faiblit pas. Peu après l’arrivée surprise de Marc Cucurella au Real Madrid, Chelsea s’intéresse de près au latéral espagnol Álvaro Carreras, qui pourrait quitter la capitale espagnole cet été.

Selon le journaliste britannique Simon Phillips, information confirmée par le quotidien espagnol AS, le nom du latéral figure désormais sur la short-list des Blues pour renforcer le côté gauche de la défense.

Selon les sources, le dossier en est encore au stade exploratoire : le club londonien cherche à évaluer la faisabilité du transfert et la disponibilité du joueur sur le marché.

Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea, est l’un des principaux partisans de cette piste, pour avoir côtoyé le joueur au Real Madrid. Il estime en outre que l’ancien Mancunien, passé par les U23 de Manchester United puis par Preston North End en League One lors de la saison 2022-2023, s’adaptera sans difficulté à l’environnement de la Premier League.

Pour l’instant, le joueur n’a reçu aucune indication officielle de la part du Real Madrid sur son avenir, même si le club ne le considère pas comme intouchable.

Le joueur, l’un des chouchous de José Mourinho, est vu comme un concurrent direct de Cucurella, tandis que Fran García demeure une autre option pour ce couloir.

Le club madrilène, soucieux de rétablir son équilibre financier après plusieurs dépenses importantes, devrait laisser partir l’un de ses trois arrières gauches cet été.

Chelsea, qui a déjà recruté le jeune latéral brésilien Dener pour 10 millions d’euros et le Portugais Giovanni Cuenda pour 51 millions d’euros, se prépare donc à une nouvelle opération qui offrirait à Carreras un nouveau départ après une première saison instable au Santiago Bernabéu.