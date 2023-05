Alonso, Gasly, Hamilton, Leclerc, Ocon, Verstappen : Quels sont les salaires des pilotes de Formule 1 ?

Quel est le salaire des 20 pilotes de Formule 1 de la saison 2023 ? GOAL vous donne la réponse.

Ils ne sont que vingt pilotes à avoir la chance de piloter en Formule 1. Mais quel est leur salaire ? Sans surprise, ce sont les stars de la discipline qui ont les plus gros salaires.

Verstappen devance Hamilton et Leclerc

Double champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull) est le pilote de Formule 1 avec le salaire le plus élevé. Le Néerlandais gagne 55 millions de dollars par an ;

Verstappen devance Lewis Hamilton (Mercedes). Le septuple champion du monde perçoit un salaire annuel de 35 millions de dollars.

Le podium est complété des plus gros salaires de la Formule 1 est complété par Charles Leclerc (Ferrari). Le Monégasque, vice-champion du monde en 2022, gagne 24 millions de dollars par an.

Les deux pilotes français de la grille, Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux membres de l'écurie Alpine, gagnent à peu près le même salaire annuel. Ocon touche 6 millions de dollars et Galsy 5 millions.

Vétéran du plateau du haut de ses 41 ans, Fernando Alonso (Aston Martin) perçoit un salaire annuel de 5 millions de dollars.

En bas du classement, on trouve Yuki Tsunoda et (AlphaTauri) et Logan Sargeant (Williams). Si cela n'est guère surprenant pour Logan Sargeant, qui effectue sa première saison en Formule 1, ça l'est en revanche pour Yuki Tsunoda, dont c'est la troisième saison dans la discipline.

Les salaires des pilotes de F1 pour la saison 2023

Pilote Écurie Salaire annuel Durée du contrat Max Verstappen Red Bull 55 millions de dollars Jusqu'en décembre 2028 Lewis Hamilton Mercedes 35 millions de dollars Jusqu'en décembre 2023 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 24 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Lando Norris McLaren F1 Team 20 millions de dollars Jusqu'en décembre 2025 Carlos Sainz Jr Scuderia Ferrari 12 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Sergio Pérez Red Bull 10 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 millions de dollars Jusqu'en décembre 2025 George Russell Mercedes 8 millions de dollars Jusqu'en décembre 2023 Esteban Ocon Alpine 6 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Fernando Alonso Aston Martin 5 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Pierre Gasly Alpine 5 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Kevin Magnussen Haas 5 millions de dollars Jusqu'en décembre 2023 Alexander Albon Williams Racing 3 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Lance Stroll Aston Martin 2 millions de dollars Non connue (son père est le propriétaire de l'écurie) Nico Hülkenberg Haas 2 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Nick de Vries Scuderia AlphaTauri 2 millions de dollars Jusqu'en décembre 2023 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2 millions de dollars Jusqu'en décembre 2023 Oscar Piastri McLaren F1 Team 2 millions de dollars Jusqu'en décembre 2024 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 1 million de dollars Jusqu'en décembre 2023 Logan Sargeant Williams Racing 1 million de dollars Jusqu'en décembre 2023