Almere City encaisse un coup dur à la 86e minute dans sa quête du titre de la phase

Almere City n'a pas fait bonne figure dans la course au titre de la quatrième période. L'équipe de Jeroen Rijsdijk s'est inclinée 1-2 à domicile face au FC Den Bosch.

Alors qu'Almere avait pris un bon départ et s'était immédiatement créé une occasion en or par l'intermédiaire d'Emmanuel Poku, ce sont les visiteurs qui ont pris l'avantage après douze minutes.





Ilias Boumassaoudi a magnifiquement repris le ballon de volée après un excellent travail préparatoire de Kevin Monzialo : 0-1.

Avant la mi-temps, Almere s'est créé une occasion en or d'égaliser. Olivier de Nijs avait le but grand ouvert, mais à la surprise générale, il a touché la barre transversale.

Peu après la reprise, l'équipe locale a tout de même égalisé. Le défenseur de Den Bosch, Sheddy Barglan, a glissé de manière très malheureuse, permettant à Milan de Haan de conclure : 1-1.

Après une bonne période d'Almere, durant laquelle Pepijn van de Merbel a dû s'employer à plusieurs reprises, Den Bosch a pris l'avantage contre toute attente à cinq minutes de la fin.

Jeffry Fortes a récupéré le ballon dans la mêlée après un corner et a marqué, permettant ainsi à Den Bosch de ramener les points dans le Brabant.

Suite à cette défaite, Almere n'est plus assuré de la première place de la quatrième période. L'ADO Den Haag peut devenir champion lundi soir et dépasser Almere au classement de la période. Le RKC Waalwijk, Vitesse, Den Bosch et Willem II peuvent rejoindre l'équipe de Flevoland à égalité de points.



