Allemagne, Touché aux adducteurs, Toni Kroos rentre déjà à Madrid

La star du Real Madrid, Toni Kroos, sera absente pour l'Allemagne alors qu'elle commence sa route pour atteindre les phases de poules de la Coupe du monde 2022.

L'Allemagne entame sa campagne de qualification avec trois matches dans le groupe J contre l'Islande, la Roumanie et la Macédoine du Nord.

Mais l'entraîneur Joachim Low devra se passer de son milieu de terrain puisqu’il souffre d’une blessure aux adducteurs. Kroos d’ailleurs quitté le rassemblement allemand pour retourner à Madrid.

"Toni Kroos a dû quitter l'équipe en raison d'un problème d'adducteur, a expliqué la fédération allemande dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il quittera l'hôtel de l'équipe pour rentrer en Espagne."

L'Allemagne a également souhaité à leur star un "prompt rétablissement" en rentrant dans son club.

ℹ️ @ToniKroos has withdrawn from the international squad due to a persistent adductor issue. He will leave the team hotel to return to Spain.



Get well soon, Toni! 🙏#DieMannschaft pic.twitter.com/p9w1eXA10o