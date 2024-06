Allemagne - Hongrie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Nationalmannschaft va anticiper sa qualification pour les 8es de finale avec un duel contre la Hongrie, ce mercredi. Les dernières infos ici.

Le pays hôte tentera de poursuivre sur la même lancée, ce mercredi, lors de son deuxième match du Championnat d’Europe. Les partenaires de Toni Kroos et Antonio Rüdiger seront aux prises avec les Hongrois au Mercedes-Benz Arena dans la ville de Stuttgart pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

Une qualification anticipée pour la Mannschaft ?

Le groupe dirigé par Julian Nagelsmann ne veut pas s’arrêter de sitôt. Pays hôte, l’Allemagne vise la victoire finale pour devenir toute seule la nation la plus titrée en Championnat d’Europe avec quatre trois trophées devant l’Espagne (3). Après avoir étrillé l’Ecosse (5-1) d’entrée, les champions du monde 2014 veulent continuer sur la même lancée, envisageant une victoire d’affilée contre la Hongrie. Si Ilkay Gündogan et ses coéquipiers s’imposent contre les Hongrois, ils valident leur qualification pour les huitièmes de finale.

De l’autre côté de la ligne de bataille, la Hongrie vient pour écrire l’histoire. 60 ans après avoir fini à la troisième place de l’Euro derrière l’Espagne (championne) et l’Union soviétique (vice-championne en 1964, les Hongrois veulent aller au bout cette fois-ci en Allemagne. Même si les Magyars ont mal débuté le tournoi avec une défaite contre la Suisse (1-3), les hommes de Marco Rossi croient encore à leur chance dans la compétition. L’objectif est de battre la Mannschaft pour avoir de l’espoir.

Horaire et lieu de match

Allemagne - Hongrie

2e journée Euro 2024/Groupe A

Lieu : Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

A 18 heures française

Les compos probables du match Allemagne - Hongrie

Allemagne : Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Hongrie : Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

Sur quelle chaîne suivre le match Allemagne - Hongrie ?

La rencontre entre l’Allemagne et la Hongrie sera à suivre ce mercredi 19 juin 2024 à partir de 18 heures sur BeIN SPORTS. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.