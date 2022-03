Allegri : "J’avais signé au Real avant de choisir la Juventus"

Dans une interview accordée à "GQ Italia", Massimiliano Allegri vient de faire savoir qu’il a éconduit à deux reprises le prestigieux club espagnol. « Le Real Madrid aurait été le couronnement d'un parcours, mais j'ai dit non deux fois », a-t-il clamé.

Après être resté à l’écart pendant deux ans, Massimiliano a retrouvé son poste sur le banc de la Vieille Dame. L'entraîneur quintuple champion d’Italie a repris son travail chez les Bianconeri et il ne le regrette pas, même s’il aurait pu connaitre une autre trajectoire.

Allegri, dans une longue interview accordée à "GQ Italia", a révélé l’état d’esprit qu’il avait avant son retour aux affaires en 2021. "Oui, c'était le bon moment. Je suis à l'arrêt depuis longtemps, j'allais revenir à l'entraînement de toute façon, j'aurais pu le faire plus tôt, mais des problèmes personnels et familiaux ont pris le dessus, a-t-il expliqué. En 2018 ma mère est décédée, donc en 2019 je ne voulais pas être trop loin, et j'en ai profité pour être près de Giorgio, mon plus jeune fils, le grand vit maintenant à Milan et est indépendant ; mon père est à Livourne et il a été très affecté par l'absence de ma mère. La décision de revenir à la Juventus, outre le fait que je suis lié aux propriétaires et au club, est également le résultat du désir d'être proche de mon fils, qui vit à Turin avec sa mère. Je suis quelqu'un qui aime avoir tout le monde près de soi.

Allegri a dit non au Real deux fois

Allegri a aussi fait savoir qu’il aurait rejoint le banc du Real si la Juventus ne l’avait pas rappelé : « Je l'ai dit et je le répète : cette année, j'avais déjà signé un accord avec le Real Madrid. Puis, le matin, j'ai appelé le président Pérez pour lui dire que je n'irais pas parce que j'avais choisi la Juventus. Il m'a remercié. »

Le Real Madrid aurait été une autre étape importante dans une grande carrière. Allegri ne s’en cache pas : "Sur le plan professionnel, cela aurait été le couronnement d'une carrière, bien sûr : Milan, Juve, Real. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours tout avoir et je suis vraiment heureux et fier d'avoir entraîné le Milan AC pendant quatre ans et d'en être maintenant à mon sixième dans un club comme la Juventus. A Real, j'ai dit non deux fois. La première fois, c'était lorsque j'étais en train de renouveler mon contrat avec la Juve : j'ai dit au président du Real que j'avais déjà donné ma parole à Andrea Agnelli".