Allegri a une préférence pour la suite de sa carrière

Le très respecté coach italien a une idée bien précise sur l’identité du club où il compte rebondir.

Au bout de deux ans de chômage, Massimiliano Allegri est bien déterminé à reprendre du service. L’entraineur italien veut retrouver un banc rapidement et il ne manque pas de sollicitations dans cette optique.

Le technicien toscan aurait déjà approché par l’AS Roma afin de succéder à Paulo Fonseca. L’AC Milan, le club où il a œuvré entre 2010 et 2014, lui aurait également montré son intérêt. Enfin, Tottenham l’a identifié comme potentiel remplaçant de Ryan Mason à la fin de la saison en cours.

L'article continue ci-dessous

Allegri veut retourner à la Juventus

Toutes ces pistes, Allegri y reste cependant insensible. Et pour cause ; il n’a d’yeux que pour la Juventus de Turin. Selon le Corriere della Sera, il serait très enchanté à l’idée de reprendre une formation qu’il avait menée à tant de conquêtes entre 2014 et 2019.

Ce souhait pourrait vite devenir réciproque, car la direction bianconera risque de vite perdre patience avec Andrea Pirlo. Ce dernier n’a pas répondu aux attentes pour sa première année dans ce rôle si exigeant. Avec lui, la Vieille Dame risque même de rater la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Pour rappel, durant son premier passage à Turin, Allegri a conquis cinq Scudetti consécutifs et aussi disputé deux finales de Ligue des Champions. Une époque glorieuse que les fans juventini ont certainement hâte de revivre.