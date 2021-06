Allegri a décliné une offre du PSG

Avant d'accepter un retour à la Juventus, Massimiliano Allegri a tourné le dos à plusieurs grands clubs, dont le PSG.

Le mentor d'entraîneur de Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, a fait savoir qu'avant de revenir à la Juventus le technicien italien a snobé les approches du Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal et... du Paris Saint-Germain.

Le très respecté technicien de 53 ans se retrouve à Turin deux ans après avoir été relevé de ses fonctions au même poste à la suite de cinq triomphes en Serie A. Allegri a vu sa cote monter en flèche au cours de ce mandat chargé de trophées. Et lorsqu'il s'est retrouvé libre, de nombreux cadors du continent ont donc cherché à le faire venir.

Galeona, qui a eu Allegri sous ses ordres à Pescara et joué aussi un rôle important dans le lancement de la brillante carrière qu'a connu ce dernier, a déclaré à Il Bianconero : "L'année dernière où il était à la Juventus, Allegri a dit non à cinq grosses offres. Chelsea a essayé deux fois en l'espace de 15 jours et il a toujours rejeté chaque proposition. Ensuite, le Real Madrid l'a contacté plus d'une fois, tandis qu'Arsenal, le PSG et Manchester United ont également essayé. Tout cela en l'espace d'un an, mais il a toujours dit non."

"Allegri serait au Real si la Juve ne l'avait pas contacté"

"Je pense que si la Juve n'avait pas appelé, il serait à Madrid maintenant, même s'il n'était pas entièrement convaincu par l'organisation là-bas. Personne ne l'est vraiment", a ajouté le dirigeant italien.

Allegri était l'option privilégiée du Real pour remplacer Zinedine Zidane lorsqu'il est devenu évident que le tacticien français se dirigerait vers la sortie. La Juve, cependant, a été la plus rapide à le séduire afin d'assurer la succession d'Andrea Pirlo. Les Merengue, eux, ont dû se rabattre sur Carlo Ancelotti.

Galeona pense que c'était le bon moment pour les deux parties afin de se remettre ensemble, malgré le fait que les Bianconeri aient enduré une campagne 2020-21 très délicate et au terme de laquelle ils ont failli manquer la qualification à la Ligue des Champions. "S'il était revenu l'année dernière, je ne pense pas que j'aurais été d'accord, mais maintenant je suis vraiment heureux pour lui, car le club a réalisé avoir fait une erreur en le mettant à la porte".