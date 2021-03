Allan : "Mes enfants adorent Cristiano Ronaldo mais le maillot de la Juventus est banni à la maison !"

Ancien milieu du Napoli, Allan a choisi d'interdire les maillots de la Juventus chez lui malgré l'amour que portent ses enfants à Cristiano Ronaldo.

Le milieu de terrain d'Everton, Allan, a déclaré que ses deux enfants idolâtraient Cristiano Ronaldo, mais qu’il a décidé d’interdire le maillot de la Juventus Turin de la star portugais à la maison.

Allan s'est récemment rasé les cheveux en signe de solidarité pour Miguel, neuf ans, qui souffre d'alopécie.

Miguel et Manuela, les enfants d’Allan, sont tous deux de grands fans de Ronaldo, bien qu'il ne les laisse porter que le maillot emblématique du Real Madrid de leur idole.

"Décidément, ils aiment le football, ils regardent toujours les matches, ils portent toujours un maillot d'Everton et des maillots des autres équipes pour lesquelles j'ai joué, a déclaré l'ancien milieu de terrain de Naples, selon l'Echo de Liverpool. Ce sont ma plus grande motivation, lui et sa soeur à la maison."

"Ils sont de grands fans de Cristiano Ronaldo, donc il a toujours eu un maillot Ronaldo, mais il n'est pas autorisé à avoir un maillot Ronaldo à la Juventus parce qu'ils sont d'énormes rivaux de Naples, donc il y a beaucoup de maillots n ° 7 du Real Madrid à la maison."

"Qu’ils idolâtrent CR7 ? C’est normal. Les enfants rêvent toujours de marquer des buts et idolâtrent les buteurs, mon fils ne fait pas exception."

Le milieu de terrain brésilien a signé avec Everton cet été, quittant Naples pour un contrat de 25 millions d’euros et ainsi retrouver Carlo Ancelotti qu’il avait côtoyé dans le sud de l’Italie.

Il a joué 17 fois pour le club cette saison, Everton étant actuellement septième de la Premier League. Les Toffees doivent affronter Manchester City samedi en quart de finale de la FA Cup.