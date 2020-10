Alisson et Gabriel Jesus de retour en sélection

Tite, le sélectionneur du Brésil, a fait appel à Alisson et à Gabriel Jesus pour les deux prochains matches en éliminatoires du Mondial.

Le mois prochain, la Seleçao se mesure au Vénézuela et à l’ dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Comme il le fait souvent, Tite, le patron auriverde, a décidé de dévoiler bien en avance les joueurs sur lesquels il compte pour cette double confrontation.

Le sélectionneur brésilien a notamment rappelé Alisson et Gabriel Jesus. Deux joueurs importants, mais qui n’étaient pas présents lors du dernier rassemblement. Le dernier rempart de n’a d’ailleurs plus joué depuis le mois de septembre et n’a toujours pas repris avec son équipe anglaise.

Daniel Alves de nouveau écarté

Ce qu’il y a à relever également par rapport à cette dernière liste des quintuples champions du monde c’est l’absence de Daniel Alves. L’ancien capitaine ne semble apparemment plus faire partie des plans de l’entraineur. Pas vraiment une surprise au regard de son âge avancé et aussi de sa méforme actuelle.

Si Dani Alves est écarté, Thiago Silva est, lui, en revanche bien présent. L’ex-Parisien reste intouchable en défense centrale, tout comme son ancien coéquipier Marquinhos. Neymar, auteur d’un triplé lors du dernier match contre le , est bien sûr appelé. En revanche, Bruno Guimaraes, l’autre sociétaire de , n’est pas convié au rassemblement cette fois-ci.