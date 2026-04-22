Alisson Becker a trouvé un accord et devrait quitter Liverpool après huit ans

Tout indique qu’Alisson Becker quittera Liverpool à l’issue de la saison. Selon Matteo Moretto, spécialiste de Transfermarkt, le gardien brésilien a conclu un accord verbal avec la Juventus, où il retrouvera l’entraîneur Luciano Spalletti.

L’intérêt de la Juventus pour le gardien n’est pas nouveau : dès février, La Gazzetta dello Sport évoquait déjà la volonté des Bianconeri de recruter la légende de Liverpool.

Selon plusieurs sources transalpines, la présence de l’entraîneur italien aurait été décisive dans le choix du gardien.

Les deux hommes ont déjà collaboré à l’AS Rome, où le gardien s’est révélé comme l’un des meilleurs à son poste avant de rejoindre Liverpool contre plus de 70 millions d’euros en 2018.

Âgé de 33 ans et sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, le gardien devrait entamer des discussions formelles avec la Vieille Dame dans les prochains jours. Conscient de la fin d’une ère à Anfield, il estime que le moment est venu de relever un nouveau défi.

Mohamed Salah et Andrew Robertson devraient eux aussi quitter la ville des Beatles. Virgil van Dijk, sous contrat jusqu’en 2027, ne souhaite pas prolonger. Federico Chiesa, Harvey Elliott, Alexis Mac Allister, Joe Gomez et Curtis Jones pourraient également faire leurs valises.

À Turin, Michele Di Gregorio n’est pas encore considéré comme une certitude, et pourrait donc voir sa place de titulaire menacée en cas d’arrivée du Brésilien. Reste à connaître les exigences financières de Liverpool, encore indéfinies à ce stade.

Depuis son arrivée à Liverpool, Alisson est installé comme numéro un incontesté dans les cages. Actuellement blessé, le gardien brésilien a contribué à deux titres de champion et à une Ligue des champions avec les Reds.