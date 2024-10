Algérie - Togo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Algérie de Petkovic va chercher à poursuivre son bon parcours en éliminatoires de la CAN en prenant le meilleur sur le Togo.

Vainqueur de ses deux premiers matches en qualifications de la CAN, l’Algérie tentera ce jeudi de réussir la passe de trois. Pour cela, elle doit prendre le dessus sur le Togo. C’est loin d’être une tâche insurmontable.

Les Eperviers sont 119e au classement FIFA. Même si, eux aussi, sont invaincus dans ces éliminatoires on les voit mal prendre des points contre les Fennecs. Qui plus est à l’extérieur. Dans leur fief d’Annaba, Mahrez et ses coéquipiers ont tout pour bien négocier cette rencontre, même si le groupe est décimé par quelques absences. Les Ismael Bennacer, Youcef Atal, Farès Chaibi et Anthony Mandrea ne participeront pas à cette confrontation.

Petkovic pourrait des essais

L’entraineur suisse devrait profiter de ces défections pour donne sa chance aux jeunes. Hicham Maza, le nouveau venu qui évolue au Hertha Berlin, est susceptible de faire ses débuts en sélection à 18 ans. Le Niçois Badredine Bouanani pourrait aussi avoir du temps de jeu, lui qui revient en sélection après plusieurs mois d’absence.

L'article continue ci-dessous

Le noyau dur des Verts ne change pas cependant. Les principaux tauliers seront là, tels que Mahrez, Mandi, Bensebaini ou encore Bounedjah. Petkovic compte sur eux pour prolonger la bonne série et faire un pas supplémentaire vers le Maroc.

L’Algérie sait y faire contre le Togo

Notons que dans toute son histoire, l’Algérie a toujours battu le Togo à domicile. Une constante qu’il serait bien de prolonger ce jeudi. Ensuite, il y aura un déplacement à Lomé à effectuer, lequel s’annonce un peu plus compliqué.

Horaire et lieu du match

Jeudi 10 octobre 2024

3e journée des éliminatoires de la CAN

A 21h, heure française

Stade 19 mai 1956, à Annaba

Algérie – Togo

La compo probable de l’Algérie

Guendouzi ; Bensebaini, Mandi, Farsi, Ait Nouri ; Boudaoui, Aouar, Zorgane ; Benrahma, Mahrez, Gouiri.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Togo ?

La rencontre entre l’Algérie et le Togo sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.