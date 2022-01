Algérie : Slimani ambitieux à l'approche de la CAN

La Coupe d'Afrique des Nations débute ce dimanche au Cameroun, avec beaucoup de suspense concernant l'identité du futur vainqueur, le 6 février prochain.

Tenante du titre et invaincue depuis 34 rencontres toutes compétitions confondues, l'Algérie fait partie des principaux favoris du tournoi. Les Fennecs feront leurs débuts mardi, face au Sierra Leone.

"C'est une compétition majeure pour nous"

Une nouvelle fois présent dans le groupe de Djamel Belmadi, Islam Slimani espère bien que son équipe poirra réaliser un incroyable doublé. L'attaquant lyonnais s'est confié aux médias du club avant le coup d'envoi de la compétition.

"C'est une compétition majeure pour nous, comme la coupe d'Europe. Ça représente notre continent, notre pays... On l'attend avec impatience", a-t-il assuré.

"J'espère qu'on pourra réaliser le doublé. Lorsqu'on entre dans une compétition, c'est pour la gagner. On va tout donner pour notre peuple, pour nos familles et après on verra."

"On joue pour rendre les Algériens fiers et heureux"

Opposée au Sierra Leone, à la Guinée Equatoriale et enfin à la Côte d'Ivoire en phase de poules, l'Algérie peut dépasser le record de la plus longue série sans défaite, aujourd'hui détenu par l'Italie.

"L’Algérie invaincue depuis 34 matchs ? Pourvu que ça dure. On joue pour rendre les Algériens fiers et heureux, donc remporter la Coupe Arabe ou la CAN c'est toujours bien", affirme encore Slimani.

"Je pense qu'avec la génération actuelle et notre coach, on peut remporter plusieurs titres de suite. On a envie de conquérir des trophées."

Vainqueurs de la dernière CAN en Egypte à l'été 2019 avec une finale remportée face au Sénégal, les Algériens possèdent de nombreux atouts pour essayer de rééditer l'exploit, même si Sadio Mané et ses coéquipiers seront une nouvelle fois parmi leurs adversaires les plus coriaces.