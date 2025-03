Algérie - Mozambique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Algérie et le Mozambique seront aux prises en éliminatoires du Mondial 2026, mardi. Les dernières infos ici.

Trois jours après un succès convaincant contre le Botswana (3-1), l’Algérie retrouve son public à Tizi Ouzou pour ce qui s’annonce déjà comme le tournant du groupe G. Les Verts partagent la première place avec leur adversaire du soir, le Mozambique, mais une victoire dans ce choc leur permettrait de prendre seuls les commandes des éliminatoires et de s’ouvrir grand les portes du Mondial 2026.

Algérie - Mozambique : la finale avant l’heure

Cette rencontre revêt une dimension particulière pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’elle oppose les deux véritables prétendants à la qualification directe, la Guinée ayant décroché. Ensuite, parce qu’elle se joue dans un stade Hocine Aït Ahmed qui réussit bien aux Fennecs, déjà vainqueurs sur cette pelouse lors des qualifications pour la CAN. Enfin, parce que le sélectionneur Vladimir Petkovic, focalisé uniquement sur l’objectif Coupe du Monde comme il l’a rappelé en conférence de presse, semble avoir trouvé une formule gagnante.

AFP

Amoura et Gouiri, les nouvelles armes offensives

Face au Botswana, Mohamed Amine Amoura a marqué les esprits avec un doublé et une prestation aboutie dans un rôle d’avant-centre qu’il pourrait à nouveau occuper. Son entente avec Amine Gouiri, lui aussi buteur et passeur, a séduit. Si Petkovic pourrait être tenté de faire souffler certains cadres, des joueurs comme Fares Chaibi, Youcef Belaïli ou Said Benrahma pourraient être lancés d’entrée. Mais l’adage est connu : on ne change pas une équipe qui gagne.

Touché vendredi, Youcef Atal a récupéré et devrait tenir sa place. Enfin, cette rencontre sera également l’occasion pour le capitaine Riyad Mahrez de fêter sa 101e sélection avec le maillot algérien, et l’envie d’honorer cet anniversaire par un but sera bien présente.

Mozambique, l’adversaire à ne pas sous-estimer

Mais les Fennecs sont prévenus : le Mozambique est en grande forme. Avec trois victoires consécutives contre la Somalie, la Guinée et l’Ouganda, les hommes de Chiquinho Conde arrivent lancés. Leur seule défaite dans ces qualifications ? C’était face à l’Algérie, en novembre 2023 (0-2). Une revanche est donc dans toutes les têtes côté mozambicain.

À l’Algérie de ne pas reproduire l’erreur de juin dernier face à la Guinée. Cette fois, il faudra assumer son statut. Et ne pas se louper.

Horaire et lieu du match Match Algérie – Mozambique Compétition 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 – Groupe G Date Mardi 25 mars 2025 Heure 22h00 (heure française) Stade Stade Hocine Aït Ahmed (Tizi Ouzou)

Horaire et lieu du match

Algérie – Mozambique

J6 des éliminatoires du Mondial 2026/Groupe F

Lieu : Stade Hocine Aït Ahmed (Tizi Ouzou)

A 22h, heure française

Les compos probables du match Algérie – Mozambique

Algérie : Guendouz – Ait-Nouri, Bensebaini, Mandi, Atal – Chaibi, Zorgane, Boudaoui – Amoura, Gouiri, Belaili.

Mozambique : Ernani – Nanani, Chamboco, Reinildo, Langa – Guima, Amade, Santos – Catamo, Ratifo, Gildo.