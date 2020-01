Algérie - Les objectifs élevés de Djamel Belmadi pour le Mondial 2022

Sur le plateau de Canal + Sport, le sélectionneur de l'Algérie a dévoilé ses objectifs en cas de qualification pour le prochain Mondial. Ambitieux.

Après une longue traversée du désert, l’ a reverdit ces derniers mois sous la coupe de Djamel Belmadi, allant notamment conquérir le titre de champion d’Afrique derrière lequel elle courait depuis 29 ans. Les Fennecs ont dépoussiéré leur palmarès, mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

"L'objectif sera de tout donner et de croire en l'impossible"

En effet, force est de constater que Djamel Belmadi est un sélectionneur ambitieux. "C'est très important pour moi de rester invincible, ça veut dire qu'on est en progression, qu'on est une équipe redoutée. La réalité du football aujourd'hui c'est le pragmatisme, ce n'est pas juste avoir un jeu de qualité (...) on peut devenir la meilleure équipe algérienne de tous les temps", avait-il déclaré en décembre dernier en conférence de presse.

Depuis, l'ancien joueur de l'OM voit toujours les choses en grand, comme en témoignent ses dernières déclarations au sujet de la Coupe du Monde 2022 sur le plateau de Canal + Sport. "Quand on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif sera de la gagner. On va maintenant parler sérieusement, l'objectif ne sera pas de participer, pas de faire juste ce que l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Les joueurs ne se fixent aucune limite", a cette fois assuré Djamel Belmadi, tout en arborant un large sourire. En 2010, on se souvient que l'Algérie avait été à créditer d'un parcours mémorable.