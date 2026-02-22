Algérie : la décision forte de Petkovic !

Il est loin de faire l'unanimité. Malgré une qualification pour la Coupe du Monde 2026 et un bilan comptable solide, Vladimir Petkovic n'a jamais vraiment réussi à conquérir le cœur des supporters algériens. On lui reproche un jeu sans identité claire, des choix contestés et une élimination frustrante en quart de finale de la dernière CAN. Sa cote de popularité reste faible, et la pression médiatique est constante. Dans ce contexte, et alors que son contrat arrivait à son terme cet été, la question de son avenir se posait avec une réelle acuité.

Petkovic reste et prolonge !

Après une période de réflexion, le technicien bosnien a pris sa décision. Et elle est forte. Selon les informations du média WinWin, Vladimir Petkovic a décidé de poursuivre l'aventure à la tête des Fennecs. Mieux encore, après avoir reçu et décliné plusieurs autres propositions, il aurait trouvé un accord avec le président de la Fédération, Walid Sadi, pour prolonger son contrat jusqu'en 2028. La décision serait déjà actée, et la signature devrait intervenir dès le mois de mars.

Ce choix s’inscrit dans une logique de stabilité mutuelle. Fort de son expérience internationale, Vladimir Petkovic n’est pas homme à céder face aux turbulences médiatiques, ayant surmonté des contextes similaires par le passé. Pour lui, diriger les Fennecs reste un défi prestigieux et une opportunité majeure. Bénéficiant de la confiance renouvelée de Walid Sadi, il a choisi de poursuivre une mission dont les bases sont déjà solides. La FAF, consciente de la complexité du marché des entraîneurs, a ainsi scellé l'avenir de l'équipe nationale sous le signe de la sérénité.

Getty Images

Un pari sur l'avenir, un défi immense

Cette prolongation est un pari. Celui de la FAF, qui mise sur un homme qu'elle connaît et qui a apporté des résultats, malgré les critiques sur la manière. Et celui de Petkovic, qui s'offre deux années de plus pour enfin imposer sa patte, développer une véritable identité de jeu et, pourquoi pas, faire taire ses détracteurs en réalisant un grand parcours au Mondial.

Le sélectionneur le mieux payé d'Afrique a donc choisi de rester pour mener à bien sa mission. Il sait que la défiance d'une partie du public ne s'effacera pas d'un coup de baguette magique. Il sait aussi que chaque contre-performance ravivera les critiques. Mais il a fait son choix, celui de la stabilité. L'avenir dira s'il a eu raison de résister à la tempête.