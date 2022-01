Algérie : Djamel Belmadi sonné mais pas KO

Dans les grandes compétitions, il ne fait pas souvent bon être tenant du titre. L'Algérie en sait quelque chose, elle qui débute san Coupe d'Afrique des Nations de la pire des manières. D'abord tenus en échec par le Sierra Leone (0-0), les Verts se sont inclinés contre la Guinée Équatoriale (1-0) dimanche soir, et se retrouvent déjà dos au mur dans la compétition...

Victoire obligatoire contre la Côte d'Ivoire

Dernière du groupe E avec 1 point au compteur et zéro but marqué, l'Algérie devra impérativement gagner contre la Côte d'Ivoire, première, pour espérer se qualifier et défendre son titre jusqu'aux phases finales de la CAN. Malgré le choc, Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, refuse de baisser les bras et croit dur comme fer à une qualification.

"On ne s’attendait pas à avoir 1 point après deux matchs. La prochaine rencontre sera difficile, la Côte d’Ivoire est une bonne équipe, avec de grosses individualités. On n'acceptera pas de se faire éliminer de cette CAN sans tout donner", a-t-il promis en conférence de presse d'après-match, un brin sonné par ce revers surprise face à la Guinée Équatoriale (0-1).

"Le monde va s'abattre sur nous"

"Il n'y a pas toujours de réponses rationnelles On se crée des dizaines d'occasions mais aucun ballon ne veut aller au fond. (...) Le monde va s'abattre sur nous. J'en prends largement la responsabilité. On doit y croire ? La Côte d'Ivoire est une grosse équipe, mais ça ne sera pas insurmontable. Tant que je ne serai pas mort, je vais y croire", a-t-il assuré face aux médias.