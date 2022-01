Algérie - Belmadi : "On a failli à notre tâche"

L'Algérie n'est pas parvenue à l'emporter contre la Sierra Leone pour son premier match de la CAN. Malgré plusieurs occasions en deuxième mi-temps, le tenant du titre s'est notamment heurté au talent du jeune gardien adverse, Kamara.

La déception de Belmadi

"Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc avec une victoire. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi", a regretté le sélectionneur des Fennecs au micro de Bein Sports.

"La suite ? Ce sera déjà un match important contre la Guinée équatoriale. Il faudra gagner, tout simplement. Il faut gagner tous les matchs. On rentre sur le terrain avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée pour gagner."

Dans ce groupe E, les champions d'Afrique 2019 seront donc opposés à la Guinée Equatoriale, dimanche, puis la Côte d'Ivoire, jeudi prochain.

Les félicitations pour la Sierra Leone

En attendant de se projeter sur ces deux rencontres qui s'annoncent décisives pour la qualification pour les huitièmes de finale, Belmadi n'a pas manqué de féliciter son adversaire du jour pour sa prestation.

"Notre adversaire s’est démené, il a été combattif", a reconnu le technicien algérien.

"Ce genre de matchs, tant que l’on n’a pas marqué cela donne du courage et de l’envie à l’adversaire pour bien défendre et procéder par contre-attaques. On a l’habitude de ce genre d’adversaire mais aujourd’hui on n’a pas fait le nécessaire."