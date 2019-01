Algérie, Belmadi confirme son intérêt pour Aouar

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a reconnu qu'il cherchait à convaincre le Lyonnais Houssem Aouar à rejoindre les Fennecs.

Houssem Aouar (20 ans) joue depuis plusieurs jours mois depuis l'Equipe de France Espoirs. Le jeune milieu de l'OL défend donc les couleurs tricolores chez les jeunes, mais il n'est pas encore sûr qu'il en fasse de même à l'échelle d'au-dessus. Le règlement lui permet de changer de nationalité sportive, tant qu'il n'a pas disputé le moindre match avec la sélection A.

D'origine algérienne de par ses parents et ayant également la double nationalité, Aouar a la possibilité d'opter pour les Fennecs. L'intéressé n'a encore rien dit à ce sujet, et tant qu'il ne s'est pas décidé concrètement toutes les hypothèses sont envisageables.

L'article continue ci-dessous

Longtemps passifs sur ce dossier, les responsables de la fédération algérienne viennent de s'activer dans l'espoir de pouvoir récupérer le jeune prodige des Gones. C'est Djamel Belmadi lui-même qui l'a assuré lors d'une intervention sur la chaine algérienne Ennahar. "On est très intéressés évidemment, Houssem est très performant avec Lyon, en Championnat comme en Ligue des champions. Inch'Allah on ira le rencontrer avec sa famille, lui expliquer le projet et lui dire ce qui l'attend s'il décide de rejoindre son pays", a-t-il confié.

Tout en indiquant qu'il était très intéressé par celui qui a terminé 8e du trophée Raymond Kopa, le sélectionneur algérien a affirmé qu'il ne faisait pas de son cas une obsesssion. Et qu'il était aussi hors de question de mettre la pression sur le joueur et ses proches. "S'il décide autrement, on acceptera la décision et la vie continue, a tonné l'ancien sociétaire du PSG et de l'OM. En tout cas, c'est un joueur de qualité et l'avenir nous dira s'il nous rejoint ou pas".