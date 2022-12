Alexis Sanchez serait frustré de sa situation à l’OM

Bien adapté à l'OM depuis son arrivée l'été dernier, Alexis Sanchez se poserait des questions sur son avenir.

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez apparaissait comme un pari des dirigeants de l’Olympique de Marseille, notamment en raison de son âge (33 ans). Mais il n’aura pas fallu longtemps à l’international chilien pour convaincre les supporters phocéens. Par sa combattivité, son expérience mais également ses qualités techniques sur le terrain, l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal a rapidement conquis le cœur des spectateurs du Stade Vélodrome. Avec 7 buts en 17 matches toutes compétitions, El Nino Maravilla (l’enfant merveilleux) est devenu un joueur clé du système d’Igor Tudor.

Alexis Sanchez se pose des questions sur son avenir

Mais l’idylle naissante pourrait bien être perturbée par des rumeurs venant du Chili. D’après le média sportif référence RedGol, le numéro 70 olympien pourrait envisager de quitter le club. Frustré par l’élimination de l’OM en phase de groupes de la Ligue des Champions et de toutes les compétitions européennes, celui qui a joué plus de 70 matches dans la compétition reine ne serait plus aussi sûr de vouloir rester dans le club azuréen, où son contrat expire en 2024. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Sanchez se sentirait frustré à Marseille, en début de saison, son positionnement et le style de jeu imposé par Igor Tudor l’avaient déjà refroidi.

D’un point de vue sportif, difficile d’imaginer que Tudor voudra se séparer d’un de ses leaders sur le terrain et en dehors. D’un point de vue financier, les dirigeants olympiens pourraient également envisager un transfert, permettant ainsi de combler – un peu – le manque à gagner qu’aurait apporté une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions.