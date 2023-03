Alexis Sanchez ouvre la porte à une prolongation à Marseille

L'attaquant chilien, primordial dans le système d'Igor Tudor cette saison, envisage de rester un an de plus sur la Canebière.

Recruté l'été dernier par l'OM, Alexis Sanchez s'était engagé pour une saison plus une deuxième en option, en cas d'accord entre toutes les parties. La question commence donc à se poser de savoir si le Chilien rempilera à l'issue de la saison ou non.

La Ligue des champions sinon rien

Dans une interview accordée à la chaîne TVN Chili, le principal intéressé a ouvert la porte à une prolongation, sans rien promettre pour autant.

"Le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile. Je suis une personne qui dit ce qu'elle pense. Je suis transparent", a-t-il d'abord assuré.

"Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Cela dépend aussi de comment je me sens physiquement. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités, ça peut changer d’un jour à l’autre. Le Real Madrid ou d’autres équipes peuvent arriver, on ne sait pas. Je suis heureux et content, j'aime les supporters."

Une aventure qui ne se poursuivra que si les Olympiens valident leur billet pour la prochaine Ligue des champions, et sont en mesure de lutter pour remporter des trophées la saison prochaine.

"J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions, lançait en effet Sanchez début mars. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres !"