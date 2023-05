Alexis Sanchez exprime ses regrets sur la saison de l'OM

Dans une vidéo postée par l'OM ce lundi, Alexis Sanchez a énoncé ses regrets sur sa première saison avec l'OM.

Sans grande surprise, Alexis Sanchez a été élu joueur de la saison de l'Olympique de Marseille. S'il n'a pas été récompense lors des Trophées UNFP dimanche, l'international chilien a été récompensé dans une vidéo postée par le club sur ses réseaux sociaux. Auteur de 18 buts en 43 matches toutes compétitions confondues, l'ancien Barcelonais s'est distingué par sa classe technique, son leadership mais également par une combattivité évidemment apprécié par les supporters olympiens.

Alexis Sanchez voulait un titre

Malheureusement et malgré la bonne saison globale du club phocéen, l'OM terminera 3è de Ligue 1 et ne remportera aucun titre cette saison. De quoi nourrir des regrets, d'autant que Marseille a éliminé le PSG en Coupe de France avant de chuter face à Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Un échec qui passe mal pour le joueur qui a remporté de nombreux titres avec le FC Barcelone, Arsenal, l'Inter Milan et même la sélection du Chili. Dans la vidéo du club, El Nino Maravilla (l'enfant prodige) a jugé sa saison et celle de son équipe, et il regrette de ne pas avoir pu apporter un premier trophée depuis 2012 aux supporters de l'OM.

"J’ai appris à connaître le club cette année. Quand je suis arrivé, j’ai rencontré les joueurs et les supporters. Très content d’être élu Olympien de la saison. J’aurais aimé donner un titre aux supporters. Je crois qu’on était très proche, il y avait la place de pouvoir être champion. Mais on aurait aussi pu gagner une coupe. Cela doit nous servir d’expérience. Quand je suis arrivé le premier jour ici, j’ai dit que je voulais gagner. Je voulais un trophée et peut-être que personne ne m’a cru. Je suis venu ici et je me suis rendu compte que le club était grand. Je suis content qu’il m’ait choisi. Il faut continuer à se battre pour obtenir ce que l’on veut", a lancé le numéro 70 olympien.