L'ancien joueur vedette d'Arsenal, Theo Walcott, estime qu'Alexander Isak pourrait être exactement le joueur dont le Real Madrid a besoin en 2025.

Newcastle United a payé 70 millions d'euros, un record pour le club, pour recruter Isak de la Real Sociedad en août 2022 et l'international suédois est devenu l'un des favoris des fans de Tyneside.

21 buts en Premier League en 2023/24, soit le troisième plus haut total de l'élite anglaise, Newcastle ayant terminé la campagne à la septième place.

Cette forme s'est poursuivie lors de la campagne 2024/25, Newcastle n'étant pas en compétition européenne, et Isak ayant déjà marqué quatre buts en Premier League.

Un autre but au cours du week-end l'a maintenu sur l'agenda, et Walcott a été impressionné par son jeu de liaison en attaque et son instinct aiguisé devant le but.

Newcastle devrait exiger un montant supérieur à 100 millions de livres sterling pour envisager une vente, mais Walcott pense qu'Isak pourrait offrir plus d'équilibre que les options actuelles de l'attaque hybride du Real Madrid.

« Regardez l’effectif du Real Madrid en ce moment. Ils misent sur les Galactiques et achètent des talents incroyables, mais ils les placent parfois dans des positions où ils ne peuvent pas vraiment le faire », selon des informations de BBC Sport.

« Je dirais que si vous mettez Isak dans cette équipe du Real Madrid, il les façonne d’une manière différente, où vous pourriez penser qu’ils ressemblent à une équipe très bien équilibrée. »