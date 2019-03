Alexander-Arnold quitte le rassemblement de l'Angleterre

Blessé au dos, le jeune défenseur de Liverpool ne prendra pas part aux prochaines échéances de l'équipe d'Angleterre.

Trent Alexander-Arnold a quitté le rassemblement de l'équipe d' en prévision des prochains matches de qualification pour l' des Three Lions.



La Fédération anglaise a annoncé mercredi que le défenseur de était gêné par une une blessure au dos.



Alexander-Arnold est aux prises avec ce problème depuis quelques semaines et il a été décidé que cela l'aurait probablement tenu à l'écart des prochains matches avec la République tchèque et le Monténégro.



"Le défenseur latéral droit a quitté le rassemblement en raison d'une blessure au dos et, malgré les progrès réalisés ces derniers jours, il était peu probable qu'il puisse jouer un rôle dans les prochains matches de qualification pour l'UEFA Euro 2020", indique le communiqué de la FA.



"Le joueur de 20 ans va maintenant poursuivre sa rééducation dans son club, laissant Gareth Southgate avec une équipe de 22 éléments".



The right-back won't be involved in the #ThreeLions' two #Euro2020 qualifiers against Czech Republic and Montenegro.https://t.co/I3nIRmj1p0

Alexander-Arnold avait été convoqué pour la première fois avant la en mai dernier après avoir joué un rôle notable dans l'épopée de Liverpool jusqu'en finale de .



Il a fait ses débuts lors d’un match amical contre le . Le défenseur a marqué son premier but international contre les Etats-Unis en novembre.

Cette saison, il a disputé 29 matches au total pour Liverpool, toutes compétitions confondues, alors que les Reds sont au sommet occupent la première place de la et sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions.



En l'absence d'Alexander-Arnold, Gareth Southgate pourra compter sur Kyle Walker ou Kieran Trippier pour jouer à son poste.



Il est le cinquième joueur à se retirer du groupe après Luke Shaw, John Stones, Fabian Delph et Ruben Loftus-Cheek.



L'Angleterre doit affronter la République tchèque au stade de Wembley vendredi avant de se rendre au Monténégro lundi.