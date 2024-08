Alexander-Arnold au Real Madrid ? L'énorme chambrage

Darwin Nunez s'est moqué de Trent Alexander-Arnold à son retour à Liverpool après avoir été lié à un transfert au Real Madrid.

Pendant une grande partie de 2024, l'arrière droit a été lié à Madrid, mais au final, aucun transfert n'a eu lieu. Après avoir joué pour l'Angleterre à l'Euro 2024, le joueur de 25 ans a rejoint l'équipe de Liverpool et, lorsqu'il l'a fait, son coéquipier Nunez en a profité pour évoquer les géants espagnols avec son coéquipier.

Les spéculations se sont accumulées sur l'avenir d'Alexander-Arnold alors qu'il en est maintenant à la dernière année de son contrat avec Liverpool. Il n'a pas encore signé de nouveau contrat et si le défenseur ne prolonge pas son séjour à Anfield, le produit de l'académie des Reds pourra parler aux équipes européennes d'un transfert en janvier. Il reste à voir si le nouveau manager Arne Slot pourra le convaincre de signer un nouveau contrat.

L'ancien manager de Feyenoord, qui a succédé à Jürgen Klopp à la tête de Liverpool plus tôt cet été, s'est entretenu avec Alexander-Arnold avant l'Euro et a clairement indiqué qu'il était ravi de le retrouver.

Il a déclaré à The Athletic : « Nous n'avons pas parlé de son engagement, nous avons seulement parlé de la façon dont je voulais qu'il joue et de la façon dont il pourrait s'intégrer dans ce style. Il était principalement concentré sur l'Euro au moment où nous avons parlé et j'ai vu récemment des vidéos de personnes me montrant qu'il a l'air vraiment en forme et vif. J'ai hâte de le voir s'entraîner. »