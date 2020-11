Alen Halilovic rebondit en Angleterre

Le milieu de terrain croate Alen Halilovic vient de s’engager avec l’équipe de Championship, Birmingham City.

A 24 ans, Alen Halilovic va connaitre le neuvième club de sa carrière. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec l’ , l’international croate (10 capes) a rejoint les rangs de Birmingham City, une formation de Championship.

Considéré à une époque comme l’un des plus grands espoirs du football croate, Halilovic n’a jamais vraiment pu fructifier les attentes qu’il suscitait. En 2014, il a été transféré de Zagreb à Barcelone et sa carrière n’a cessé de décliner depuis. Chez les Blues, il espère donc pouvoir se relancer.

We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović. — Birmingham City FC (@BCFC) November 23, 2020

« Je suis très honoré et extrêmement heureux d’être ici. J’ai hâte de commencer avec ma nouvelle équipe », a confié celui qui fut le plus jeune joueur de l’histoire de Dinamo (16 ans et 101 jours). Du côté de St-Andrews, il pourra compter sur la présence de son compatriote Ivan Sunjic pour faciliter son adaptation.

Halilovic, qui portera le numéro 35, ne pourra effectuer ses débuts avec Birmingham que la semaine prochaine. Il n’est pas éligible pour jouer face à Luton mardi.

